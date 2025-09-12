Futbola
EA Sports Ligako golak
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 4. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
EA Sports Ligako 4. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
EA Sports Liga. Irudia: EITB Media
2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 4. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Sevilla-Elx
Getafe-Oviedo
Reala-Real Madril
Athletic-Alaves
Atletico - Vila-real
Celta-Girona
Levante-Betis
Osasuna-Rayo
Bartzelona-Valentzia
Espanyol-Mallorca