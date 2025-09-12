Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 5. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 5. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 5. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Las Palmas-Reala B

Cadiz-Eibar

Mirandes-Deportivo

Huesca-Malaga

Valladolid-Almeria

Andorra-Kordoba

Racing Santander - Cultural Leonesa

Castello-Ceuta

Sporting-Burgos

Granada-Leganes

Zaragoza-Albacete

