Futbola
EA Sports Liga
Alavesek San Mamesen irabazi du berriz 20 urteren ondoren (0-1)
I. G. | EITB
Golik eta aukerarik gabeko lehen zatiaren ondoren, babazorroek hiru puntuak lortu dituzte Berenguerrek bere atean sartutako golari esker.
Alaveseko jokalariak gola ospatzen. Argazkia: EFE
Alavesek 0-1 irabazi dio Athletici larunbat honetan San Mamesen jokatu den EA Sports Ligako 4. jardunaldiko derbian, Bizkaiko hiriburuan duela 20 urtetik lortzen ez zuen garaipena batuz.
Lehen zatia trinkoa izan da, golik gabe eta bi aldeetan ekintza garrantzitsurik eman gabe. Talde zuri-gorriak eraman du ekimena, baina ez du zirrikiturik aurkitu Arabako taldearen defentsa sistema sendoan, eta ia ez du arriskurik sortu, Antonio Siverari nolabaiteko egonezina ekarri dion aireko baloiren batean izan ezik.
Izan ere, Jauregizarrek bakarrik lortu du atera botatzea, lehen zatian atera egindako jaurtiketa bakarra, baina Siverak ondo gelditu du. Gasteizko taldearen aldetik, Blanco saiatu da defentsak desbideratutako jaurtiketa batekin, eta penaltia eskatu dute Guridiren jaurtiketa batek Sanceten eskuan jo ostean, baina nafarrak gorputzera itsatsita zeukan.
Aldageletatik bueltan, Alaves aurretik jarri da markagailuan, zorte pixka batekin. Korner baten ondoren, Denis Suarezek baloia erdiratu du, baina Berenguerrek baloia desbideratu eta atera sartu da, Unai Simonek ezin izan duelarik eragotzi (0-1).
Zuri-gorriak berdinketaren bila atera dira. Iñaki Williamsek huts egin du gol ziurra zirudien burukada, eta Berenguer ere gola sartzeko zorian egon da, aurrealdetik egindako jaurtiketa gurutzatu batekin.
Azkenean, babazorroek hiru puntuak lortu dituzte San Mamesen, duela 20 urtetik lortzen ez zutena.