2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 5. jardunaldiko golak eta laburpenak

EA Sports Ligako 5. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 5. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Betis-Reala

Girona-Levante

Real Madril-Espanyol

Alaves-Sevilla

Vila-real-Osasuna

Valentzia-Athletic

Rayo-Celta

Mallorca-Atletico

Elx-Oviedo

Bartzelona-Getafe

