2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 6. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 6. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Deportivo-Huesca

Cultural Leonesa-Castello

Andorra-Mirandes

Leganes-Las Palmas

Almeria-Sporting

Ceuta-Zaragoza

Albacete-Valladolid

Eibar-Reala B

Malaga-Cadiz

Kordoba-Racing Santander

Burgos-Granada

