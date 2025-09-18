Itxi

Futbola

Prentsa-oharra

Euskadiko Federazioak ez du Palestinaren kontrako partida itxitzat jo, baina lanean ari direla baieztatu du

EITB MEDIA

Ohar batean azadutakoaren arabera, Euskadiko Futbol Federazioak onartu du denbora daramatela Palestinako Federazioarekin negoziatzen.

  • Euskal Selekzioaren artxiboko irudia

    Euskal Selekzioaren artxiboko irudia. EFE

Albisteak (1)

Euskadi-Palestina selekzioen arteko partidaren berri emanez Ser irrati kateak asteazken gauean zabaldutako albistea argitzeko asmoz, Euskadiko Futbol Federazioak prentsa-oharra argitaratu du.

Agiri horren esanetan, bi federazioak "lanean ari dira Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko lagunarteko norgehiagoka solidarioa" antolatzeko, "bakea eskatzeko eta defendatzeko. Dena den, antolakuntza "konplexua" dela azaldu dute arduradunek. 

Horrenbestez, "unea iritsita, partidaren inguruko xehetasunen berri" emango dutela argitu dute. 

