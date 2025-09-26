Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 7. jardunaldiko golak eta laburpenak
Hypermotion Ligako 7. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 7. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Mirandes-Zaragoza
Racing Santander-Andorra
Eibar-Deportivo
Las Palmas-Almeria
Reala B-Kordoba
Cadiz-Ceuta
Burgos-Malaga
Sporting-Albacete
Valladolid-Cultural Leonesa
Huesca-Granada
Leganes-Castellon