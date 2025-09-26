Itxi

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 7. jardunaldiko golak eta laburpenak

EA Sports Ligako 7. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 7. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Girona-Espanyol

Getafe-Levante

Atletico Madril-Real Madril

Mallorca-Alaves

Vila-real - Athletic Rayo-Sevilla

Elx-Celta

Bartzelona-Reala

Betis-Osasuna

Valentzia-Oviedo

