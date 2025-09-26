Futbola
EA Sports Ligako golak
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 7. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
EA Sports Ligako 7. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
EA Sports Liga. Irudia: EITB Media
2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 7. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Girona-Espanyol
Getafe-Levante
Atletico Madril-Real Madril
Mallorca-Alaves
Vila-real - Athletic Rayo-Sevilla
Elx-Celta
Bartzelona-Reala
Betis-Osasuna
Valentzia-Oviedo