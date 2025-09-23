Futbola
Hypermotion Liga
Ziganda, Cultural Leonesako entrenatzaile berria
EITB Media
Larraintzarreko entrenatzailearen estreinaldi ofiziala, kargugabetutako Raul Llonaren lekua hartuz, ligako zazpigarren jardunaldian iritsiko da datorren igandean, 18:30ean, Valladoliden aurkako derbian, Jose Zorrilla futbol-zelaian.
Jose Angel Zigandaren aurkezpena, Leonen. Irudia: Cultural y Deportiva Leonesa
Cultural Leonesa Jose Angel Cuco Ziganda 58 urteko entrenatzaile nafarrarekin akordio batera iritsi da denboraldi honetarako, lehen taldeko entrenatzaile izateko.
Larraintzarreko entrenatzailea Jorge Perez eta Julian Marin teknikariekin batera iritsiko da Leonera, eta gaur arratsaldean zuzenduko du lehen entrenamendua. Bihar, berriz, aulkian eseriko da Leongo Erresuma futbol-zelaian jokatuko den lauko txapelketa solidarioan. Ponferradinak, Zamorak eta Ourensek parte hartuko dute lauko lehia horretan.
Hala ere, estreinaldi ofiziala, Raul Llona entrenatzailea kargugabetuaren ordezkatuz, ez du datorren igandera arte izango -18:30etan- Valladoliden aurkako derbian, Jose Zorrilla futbol-zelaian.
Ziganda futbolari profesionala izan zen Osasuna edo Athletic bezalako klubetan, maila gorenean 381 partida jokatuz, 111 gol sartuz.
Bere jokalari ibilbidea amaitu ondoren, prestatzaile gisa hasi zen gorritxoen harrobian, eta, ondoren, Xerez Club Deportivo, Athletic-lehen mailan-, Real Oviedo edo SD Huesca zuzendu ditu. Huescak 2023ko urrian kendu zuten kargutik, eta gaurdaino bere azken abentura izan da aulkietan.
¿ ¿¿¿¿¿¿¿— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 23, 2025
'Cuco' Ziganda, nuevo entrenador de la @CyDLeonesa
¡Bienvenido a León! ¿¿
¿ Más info: https://t.co/hu89RlXNsn#AúpaCultu pic.twitter.com/xtBimU6Jfu