Futbola
EA Sports Ligako golak
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 8. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
EA Sports Ligako 8. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
EA Sports Liga. Irudia: EITB Media
2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 8. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Oviedo-Levante
Girona-Valentzia
Athletic-Mallorca
Real Madril - Vila-real
Alaves-Elx
Sevilla-Bartzelona
Espanyol-Betis
Reala-Rayo
Celta-Atletico Madril