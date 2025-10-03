Itxi

Futbola

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 8. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

EA Sports Ligako 8. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 8. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Osasuna-Getafe (2-0)

Oviedo-Levante 

Girona-Valentzia

Athletic-Mallorca

Real Madril - Vila-real

Alaves-Elx

Sevilla-Bartzelona

Espanyol-Betis

Reala-Rayo

Celta-Atletico Madril

