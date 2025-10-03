Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 8. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Hypermotion Ligako 8. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 8. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Ceuta-Eibar (0-1)
Deportivo-Almeria
Andorra-Leganes
Huesca-Burgos
Granada-Reala B
Zaragoza-Kordoba
Castello-Sporting
Racing Santander-Malaga
Valladolid-Mirandes
Las Palmas-Cadiz
Cultural Leonesa-Albacete