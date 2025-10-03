Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 8. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 8. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 8. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Ceuta-Eibar (0-1)

Deportivo-Almeria

Andorra-Leganes

Huesca-Burgos

Granada-Reala B

Zaragoza-Kordoba

Castello-Sporting 

Racing Santander-Malaga

Valladolid-Mirandes

Las Palmas-Cadiz

Cultural Leonesa-Albacete

