11. jardunaldia EA Sports Liga
Reala-Athletic, EA Sports Ligako 11. jardunaldia: azaroaren 1ean, larunbatez, 18:30ean
LaLigak 11. jardunaldiko ordutegiak publikatu ditu, Reala eta Athleticen arteko euskal derbia Anoetan, eta beheko zonaldetik atera nahi duten taldeentzako partida garrantzitsuekin.
Take Kubo eta Iñigo Ruiz de Galarreta. Irudia: Europa Press
Realak Athletic hartuko du azaroaren 1ean, larunbata, 18:30ean, Anoetan. Talde txuri-urdinak bere sasoi onari eutsi nahi dio, eta Athleticek, berriz, mahai gainean kolpe bat eman eta hiru puntu garrantzitsu lortu nahi ditu.
Igandean, azaroaren 2an, 14:00etan, Alavesen eta Espanyolen arteko neurketa jokatuko da Mendizorrotzan. Gasteiztarrek indartsu jokatu nahi dute etxean, puntuak batzen jarraitzeko; Espanyolek, berriz, hiru puntuak behar ditu, nahitaez, arriskutik ateratzeko.
Jardunaldia azaroaren 3an itxiko da, 21:00etan, Real Oviedok eta Osasunak Carlos Tartiereren aurka jokatuko duten norgehiagokarekin. Asturiarrek indartsu jokatu nahi dute etxean, gorabeherak izan dituen talde nafarraren aurka; izan ere, talde arriskutsua da eta ezin du galtzen utzi.