Alaves eta Osasuna Erregina Koparen hirugarren errondarako sailkatu dira

Arabako taldeak 3-0 hartu zuten mendean Racing, eta gorritxoak ere nagusi izan ziren Olympia Las Rozasen aurrean: 2-4.

  • Irudia: @Osasuna_fem / @AlavesFem

Osasuna eta Alaves Erregina Koparen hirugarren errondarako sailkatu dira, asteazkenean jokatutako bigarren errondako neurketak irabazi ostean. 

Arabako taldeak Racing Santander mendean hartu zuten etxean, 3-0. Zuri-urdinen golak Raquelek eta Celiak sartu zituzten, lehen zatian. Ondoren, lortutako abantailari eutsi zioten neurketaren bigarren zatian; horrenbestez, Erregina Koparen bidean jarraitzeko txartela eskuratu zuten. 

Gorritxoak ere nagusi izan ziren Olympia Las Rozasen kontrako hitzorduan (2-4). Beraz, hurrengo faserako sailkatzeaz gain, garaipena lortu zuten berriz, ligako azken bi partidak (Tenerife B eta Vila-realen aurka) galdu ostean.

Bigarren errondako zortzi talde garaileek, igo berri diren F Moeve Ligara igo berri diren Alhama ElPozo eta DUX Logroño taldeek, eta iaz 9. eta 14. postuen artean sailkatutako taldeek jokatuko dituzte final zortzirenak, abenduaren 4tik 6ra: 

Bigarren errondako emaitzak:

Racing Santander-Alaves (0-3)

Olympia Las Rozas-Osasuna (2-4)

AEM-Europa (1-3)

Vila-real - Valentzia (1-3)

Sporting Gijon-Oviedo (0-1)

Rayo Vallecano-Sport Extremadura (1-5)

Sporting Huelva-Malaga (3-0)

Guiniguada Apolinario-Spar Gran Canaria (1-0)

