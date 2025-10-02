Futbola
Alaves eta Osasuna Erregina Koparen hirugarren errondarako sailkatu dira
EITB MEDIA
Arabako taldeak 3-0 hartu zuten mendean Racing, eta gorritxoak ere nagusi izan ziren Olympia Las Rozasen aurrean: 2-4.
Irudia: @Osasuna_fem / @AlavesFem
Osasuna eta Alaves Erregina Koparen hirugarren errondarako sailkatu dira, asteazkenean jokatutako bigarren errondako neurketak irabazi ostean.
Arabako taldeak Racing Santander mendean hartu zuten etxean, 3-0. Zuri-urdinen golak Raquelek eta Celiak sartu zituzten, lehen zatian. Ondoren, lortutako abantailari eutsi zioten neurketaren bigarren zatian; horrenbestez, Erregina Koparen bidean jarraitzeko txartela eskuratu zuten.
Gorritxoak ere nagusi izan ziren Olympia Las Rozasen kontrako hitzorduan (2-4). Beraz, hurrengo faserako sailkatzeaz gain, garaipena lortu zuten berriz, ligako azken bi partidak (Tenerife B eta Vila-realen aurka) galdu ostean.
Bigarren errondako zortzi talde garaileek, igo berri diren F Moeve Ligara igo berri diren Alhama ElPozo eta DUX Logroño taldeek, eta iaz 9. eta 14. postuen artean sailkatutako taldeek jokatuko dituzte final zortzirenak, abenduaren 4tik 6ra:
Bigarren errondako emaitzak:
Racing Santander-Alaves (0-3)
Olympia Las Rozas-Osasuna (2-4)
AEM-Europa (1-3)
Vila-real - Valentzia (1-3)
Sporting Gijon-Oviedo (0-1)
Rayo Vallecano-Sport Extremadura (1-5)
Sporting Huelva-Malaga (3-0)
Guiniguada Apolinario-Spar Gran Canaria (1-0)