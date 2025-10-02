Futbola
San Mamesen
Euskal Selekzioak eta Palestinak partida jokatuko dute San Mamesen azaroaren 15ean
EITB MEDIA
Euskadiko Futbol Federazioak ofizial egin du berria webgunean argitaratutako ohar baten bidez. Izaera solidarioa izango duela berretsi du, eta ekimenaren aurkezpen ofiziala larunbat honetan egingo dela zehaztu, Gernikako Bakearen Museoan.
-
Euskal Selekzioaren artxiboko irudia. EFE
Euskal Selekzioak izaera solidarioa izango duen nazioarteko partida jokatuko du Palestinaren aurka San Mamesen azaroaren 15ean. Larunbat honetan, 11:30ean, bi federazioen arteko hitzarmenaren sinadura eta partidaren aurkezpen ofiziala egingo dute Gernikako Bakearen Museoan.
Jibril Rajoub Palestinako Futbol Federazioko presidenteak, Susan Shalabi presidenteordeak eta Yaser Hamed Palestinako euskal jokalariak eta Iker Goñi Euskadiko Futbol Federazioko presidenteak hartuko dute parte norgehiagokaren aurkezpenean.
Oharrean, honako azalpen hau eman du erakundeak: "Futbolak elkartasunerako bozgorailu gisa balio dezakeela eta hala izan behar duela sinetsita, Euskadiko eta Palestinako Futbol Federazioek bakea defendatzeko eta eskatzeko helburuarekin, partida antolatzeko akordiora iritsi gara".