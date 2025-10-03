Itxi

Futbola

2026rako sailkatze fasea

De la Fuentek Simon, Vivian, Remiro eta Oyarzabal deitu ditu Espainiaren hurrengo partidetarako

Agentziak | EITB

Martin Zubimendi eta Mikel Merino ere deialdian sartu ditu. Espainiak Georgia eta Bulgaria izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako sailkatze faseko hirugarren eta laugarren jardunaldietan.

  • Zubimendi ere zerrendan sartu du Espainiako hautatzaileak. Irudia: EITB.

ATEZAINAK

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal/ING)

Álex Remiro (Reala)

 

ATZELARIAK

Marcos Llorente (Atletico Madril)

Pedro Porro (Tottenham/ING)

Robin Le Normand (Atletico Madril)

Pau Cubarsí (Bartzelona)

Dani Vivian (Athletic Club)

Dean Huijsen (Real Madril)

Marc Cucurella (Chelsea/ING)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

 

ERDILARIAK

Rodri (Manchester City/ING)

Alex Baena (Atletico Madril)

Martín Zubimendi (Arsenal/ING)

Pablo Barrios (Atletico Madril)

Mikel Merino (Arsenal/ING)

Pedri (Bartzelona)

Fabián Ruiz (PSG/FRA)

Aleix Garcia (Bayer Leverkusen/ALE)

Dani Olmo (Bartzelona)

 

AURRERLARIAK

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)

Ferran Torres (Bartzelona)

Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)

Lamine Yamal (Bartzelona)

Jesus Rodríguez (Como/ITA)

Mikel Oyarzabal (Reala)

Samu Aghehowa (Oporto/POR)

