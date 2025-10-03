Futbola
2026rako sailkatze fasea
De la Fuentek Simon, Vivian, Remiro eta Oyarzabal deitu ditu Espainiaren hurrengo partidetarako
Agentziak | EITB
Martin Zubimendi eta Mikel Merino ere deialdian sartu ditu. Espainiak Georgia eta Bulgaria izango ditu aurkari 2026ko Munduko Txapelketako sailkatze faseko hirugarren eta laugarren jardunaldietan.
Zubimendi ere zerrendan sartu du Espainiako hautatzaileak. Irudia: EITB.
Aurrerapena
ATEZAINAK
Unai Simón (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Álex Remiro (Reala)
ATZELARIAK
Marcos Llorente (Atletico Madril)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Robin Le Normand (Atletico Madril)
Pau Cubarsí (Bartzelona)
Dani Vivian (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madril)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
ERDILARIAK
Rodri (Manchester City/ING)
Alex Baena (Atletico Madril)
Martín Zubimendi (Arsenal/ING)
Pablo Barrios (Atletico Madril)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Pedri (Bartzelona)
Fabián Ruiz (PSG/FRA)
Aleix Garcia (Bayer Leverkusen/ALE)
Dani Olmo (Bartzelona)
AURRERLARIAK
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Bartzelona)
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano)
Lamine Yamal (Bartzelona)
Jesus Rodríguez (Como/ITA)
Mikel Oyarzabal (Reala)
Samu Aghehowa (Oporto/POR)