Getxok Lehen Mailako aurkaria izango du astelehenean zozkatuko den Errege Kopako lehen kanporaketan

Bizkaitarrek Betis Valladolid taldea kanporatu zuten larunbatean eta asteleheneko zozketan izango dira Reala, Alaves, Osasuna, Eibar eta beste 107 talderekin batera.

  • Getxoko jokalarien ospakizuna, aldagelan. Argazkia: @fvf_bff

112 talde izango dira astelehenean Madrilen egingo den Errege Kopako lehen kanporaketako zozketan, eta horietako  bat Getxo izango da, larunbat honetan lehen kanporaketa hori jokatzeko txartela lortuta.

40 urte baino gehiago eman ditu talde bizkaitarrak Kopa jokatu gabe.

