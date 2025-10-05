Futbola
Astelehenean, 13:00etan
Getxok Lehen Mailako aurkaria izango du astelehenean zozkatuko den Errege Kopako lehen kanporaketan
Agentziak | EITB
Bizkaitarrek Betis Valladolid taldea kanporatu zuten larunbatean eta asteleheneko zozketan izango dira Reala, Alaves, Osasuna, Eibar eta beste 107 talderekin batera.
Getxoko jokalarien ospakizuna, aldagelan. Argazkia: @fvf_bff
112 talde izango dira astelehenean Madrilen egingo den Errege Kopako lehen kanporaketako zozketan, eta horietako bat Getxo izango da, larunbat honetan lehen kanporaketa hori jokatzeko txartela lortuta.
40 urte baino gehiago eman ditu talde bizkaitarrak Kopa jokatu gabe.
(Aurrerapena)