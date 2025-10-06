Futbola
Hypermotion Liga
Asier Garitanok ez du Sportingeko entrenatzailea izaten jarraituko
EITB
Erabakia Castelloren aurka 3-1 galdu ondoren iritsi da, galdutako bosgarren partida jarraian suposatuz.
-
Asier Garitanoren artxiboko argazkia: EFE.
Sportingek Asier Garitano entrenatzailea kargutik kendu duela iragarri du.
Erabakia Castelloren aurka 3-1 galdu ondoren iritsi da, galdutako bosgarren partida jarraian suposatuz eta Sporting Hypermotion Ligako sailkapenaren beheko partean kokatuz.
Garitanok joan den apirilean hartu zuen kargua, Ruben Albesen lekukoa hartuta, kirol arloan erakundearentzat oso une delikatuan.
Denboraldi berria jarraian lortutako hiru garaipenekin hasi zen, baina azken partidetako bolada txarrak entrenatzaileak taldea uztearen erabakia eragin du.
Garitanok 16 partidatan zuzendu du Sporting, 8 garaipen eta 8 porroteko balantzea lortuz, inoiz berdindu gabe.