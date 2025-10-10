Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 9. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

Hypermotion Ligako 9. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

    Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 9. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Granada-Las Palmas

Mirandés-Leganés

Real Sociedad B-Andorra

Almería-Zaragoza

Albacete-Ceuta

Eibar-Castellón

Sporting-Racing Santander

Cádiz-Huesca

Burgos-Valladolid

Málaga-Deportivo

Córdoba-Cultural Leonesa

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#