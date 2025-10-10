Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 9. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Hypermotion Ligako 9. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 9. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Granada-Las Palmas
Mirandés-Leganés
Real Sociedad B-Andorra
Almería-Zaragoza
Albacete-Ceuta
Eibar-Castellón
Sporting-Racing Santander
Cádiz-Huesca
Burgos-Valladolid
Málaga-Deportivo
Córdoba-Cultural Leonesa