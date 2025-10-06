Futbola
Errege Kopa
Getxo-Alaves, SD Negreira-Reala eta Sant Jordi-Osasuna, Errege Kopako lehen kanporaketak
EITB Media
Hauexek dira Errege Kopako lehen txandako gainerako euskal taldeen kanporaketak: Naxara-Eibar, Portugalete-Valladolid, Numantzia-Arenas, Mutilvera-Zaragoza, Eguesibar-Andorra.
-
Errege Kopako garaikurra. Argazkia: @RFEF
2025-2026 Errege Kopako lehen kanporaketak zozkatu dira astelehen honetan, urriaren 6ean, Espainiako Futbol Federazioaren Las Rozaseko (Madril) Futbolaren Hirian. Athletic, Atletico Madril, Real Madril eta Bartzelona taldeak salbuetsita daude Superkoparako sailkatuta daudelako.
EA Sports Ligako (Lehen Maila) euskal taldeei dagokienez, Alavesek Getxo izango du aurkari, Realak SD Negreiraren kontra jokatuko du eta Osasuna Sant Jordirekin lehiatuko da. Lehen Mailako taldeek etxetik kanpo jokatuko dute.
Horrez gain, hauexek dira Kopako kanporaketa honetan lehiatuko diren Euskal Herriko beste taldeen kanporaketak: Naxara-Eibar, Portugalete-Valladolid, Numantzia-Arenas, Mutilvera-Zaragoza, Eguesibar-Andorra.
Lehen txandako kanporaketak urriaren 28, 29 eta 30ean jokatuko dira.
Honako hauek dira partida guztiak:
Inter Valdemoro (Erregional maila) - Getafe (Lehen maila)
UD Los Garres (Erregional maila) - Elx (Lehen maila)
Maracena (Erregional maila) - Valentzia (Lehen maila)
Atletico Palma Rio (Erregional maila) - Betis (Lehen maila)
Sant Just (Erregional maila) - Mallorca (Lehen maila)
CD Sant Jordi (Erregional maila) - Osasuna (Lehen maila)
Getxo (Erregional maila) - Alaves (Lehen maila)
Puerto de Vega (Erregional maila) - Celta (Lehen maila)
SD Negreira (Erregional maila) - Reala (Lehen maila)
Orihuela (RFEF Kopa) - Levante (Lehen maila)
Toledo (RFEF Kopa) - Sevilla (Lehen maila)
Atlètic Lleida (RFEF Kopa) - Espanyol (Lehen maila)
Ourense CF (RFEF Kopa) - Oviedo (Lehen maila)
UD San Fernando (Hirugarren RFEF maila) - Albacete (Bigarren maila)
CD Azuaga (3. RFEF maila) - Leganes (Bigarren maila)
CD Roda (3. RFEF maila) - Granada (Bigarren maila)
Ciudad de Lucena (3. RFEF maila) - Vila-real (Lehen maila)
CD Cieza (3. RFEF maila) - Kordoba (Bigarren maila)
CE Constancia (3. RFEF maila) - Girona (Lehen maila)
Eguesibar (3. RFEF maila) - Andorra (Bigarren maila)
Caudal Deportivo (3. RFEF maila) - Sporting (Bigarren maila)
CD Tropezon (3. RFEF maila) - Cultural Leonesa (Bigarren maila)
Portugalete (3. RFEF maila) - Valladolid (Bigarren maila)
Atletico Tordesillas (3. RFEF maila) - Burgos (Bigarren maila)
Naxara (2. RFEF maila) - Eibar (Bigarren maila)
Atletico Astorga (2. RFEF maila) - Mirandes (Bigarren maila)
Rayo Majadahonda (2. RFEF maila) - Talavera de la Reina (1. RFEF maila)
Navalcarnero (2. RFEF maila) - Merida (1. RFEF maila)
Alcala (2. RFEF maila) - Tenerife (1. RFEF maila)
Extremadura (2. RFEF maila) - UD Las Palmas (Bigarren maila)
Quintanar del Rey (2. RFEF maila) - Ibiza (1. RFEF maila)
Torrent (2. RFEF maila) - Juventud de Torremolinos (1. RFEF maila)
La Union Atletico (2. RFEF maila) - Ceuta (Bigarren maila)
UCAM Murcia (2. RFEF maila) - Cadiz (Bigarren maila)
Atletico Antoniano (2. RFEF maila) - Castello (Bigarren maila)
Estepona (2. RFEF maila) - Malaga (Bigarren maila)
Puente Genil (2. RFEF maila) - Cartagena (1. RFEF maila)
CF Lorca Deportiva (2. RFEF maila) - Almeria (Bigarren maila)
Real Jaen (2. RFEF maila) - Eldense (1. RFEF maila)
Utebo (2. RFEF maila) - Huesca (Bigarren maila)
Atletico Baleares (2. RFEF maila) - Gimnastic de Tarragona (1. RFEF maila)
UE Sant Andreu (2. RFEF maila) - Teruel (1. RFEF maila)
Reus (2. RFEF maila) - Europa (1. RFEF maila)
Poblense (2. RFEF maila) - Sabadell (1. RFEF maila)
Mutilvera (2. RFEF maila) - Zaragoza (Bigarren maila)
Ebro (2. RFEF maila) - Tarazona (1. RFEF maila)
UD Ourense (2. RFEF maila) - Pontevedra (1. RFEF maila)
Numancia (2. RFEF maila) - Arenas Club (1. RFEF maila)
Avila (2. RFEF maila) - Aviles (1. RFEF maila)
Langreo (2. RFEF maila) - Racing Ferrol (1. RFEF maila)
SD Logroñes (2. RFEF maila) - Racing Santander (Bigarren maila)
UD Logroñes (2. RFEF maila) - Ponferradina (1. RFEF maila)
Samano (2ª RFEF) - Deportivo La Coruña (Bigarren maila).
Real Murcia (1. RFEF maila) - Antequera (1. RFEF maila).
Guadalajara (1. RFEF maila) - Cacereño (1. RFEF maila).