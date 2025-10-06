Itxi

Osasuna-Levante Badalona eta Alaves-Levante, Erregina Kopako hirugarren kanporaketan

Bi euskal taldeek F Moeve Ligako aurkariak izango dituzte, eta etxeko talde gisa arituko dira. Kanporaketak azaroaren 4an, 5ean edo 6an izango dira.

  • Kanporaketak azaroaren 4tik 6ra bitartean jokatuko dituzte. Argazkia: Europa Press.

Osasunak Levante Las Palmas Badalona izango du aurkari eta Alavesek Levante UD taldearen kontra jokatuko du 2025-2026 denboraldiko Erregina Kopako hirugarren kanporaketan. Hala zehaztu du astelehen arratsaldean, Madrilen, egindako zozketak.

Horrenbestez, zozketan izan diren bi euskal taldeek, Kopako txanda honetan, F Moeve Ligan dabiltzan bi talde izango dituzte aurkari. Kanporaketak azaroaren 4an, 5ean edo 6an jokatuko dituzte, partida bakarrean.

Hona hemen 2025-2026 denboraldiko Erregina Kopako hirugarren kanporaketako partida guztiak:

Osasuna-Levante LP Badalona

Alaves-Levante UD

Sporting Huelva-Madrid CF

Guiniguada Apolinario-Deportivo

Sport Extremadura-Alhama

Oviedo-Sevilla

Europa-DUX Logroño

Valentzia-Espanyol

