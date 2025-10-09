Itxi

Real Oviedo taldeak Veljko Paunovic entrenatzailea kaleratu du

Veljko Paunovic izan da 2025-2026 denboraldiko lehen kaleratutako entrenatzailea, Espainako Lehen Mailan. Paunovicek aurreko denboraldian Oviedoren igoera lortu zuen eta oraingoan lehenengo 8 partidetan 6 puntu eskuratu ditu.

Real Oviedok Paunovic kaleratu du ostegun honetan eta horrela talde asturiarra izan da 2025-2026 denboraldian entrenatzilea aldatu duen lehenengoa.

Ekainean, entrenatzaile serbiarrak Real Oviedo taldea Lehen Mailara igotzea lortu zuen, baina denboraldi honetan 8 lehen partidetatik 6 puntu lortzea ez da nahikoa izan lanpostuan jarraitzeko.

Talde asturiarrak eskerrak eman dizkio entrenatzaileari eta haren lan talde guztiari, beraien profesionaltasun, konpromiso eta ardurarengatik, taldearekin egondako azken aldi honetan.

