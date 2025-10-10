Futbola
Errege Kopa
Errege Kopako lehen kanporaketako ordutegiak
Euskal Herriko bederatzi talde izango dira 2025-26 denboraldiko lehen txandan; neurketak urriaren 28, 29 eta 30ean jokatuko dira, partida bakarrera.
Espainiako Futbol Federazioak (RFEF) 2025-2026 denboraldiko Errege Kopako lehen kanporaketako partiden ordutegiak jakinarazi ditu. Lehen kanporaketak urriaren 28tik 30era jokatuko dira.
EA Sports Ligako (Lehen Maila) euskal taldeei dagokienez, Alavesek Getxo izango du aurkari, Realak SD Negreiraren kontra jokatuko du eta Osasuna Sant Jordirekin lehiatuko da. Lehen Mailako taldeek etxetik kanpo jokatuko dute.
Horrez gain, hauexek dira Kopako kanporaketa honetan lehiatuko diren Euskal Herriko beste taldeen kanporaketak: Naxara-Eibar, Portugalete-Valladolid, Numantzia-Arenas, Mutilvera-Zaragoza, Eguesibar-Andorra.
1. KANPORAKETAKO ORDUTEGIAK:
Asteartea, urriak 28
SD Negreira (Erregional maila) - Real Sociedad (Lehen maila) (21:00)
Astezkena, urriak 29
CD Sant Jordi (Erregional maila) - Osasuna (Lehen maila) (19:00)
Mutilvera (2. RFEF maila) - Real Zaragoza (2. maila) (19:00)
Naxara (2. RFEF maila) - Eibar (2. maila) (20:00)
Numancia (2. RFEF maila) - Arenas Club (1. RFEF maila) (20:00)
Portugalete (3. RFEF maila ) - Real Valladolid (2. maila) (20:00)
Osteguna, urriak 30
Getxo (Erregionala) - Alaves (Lehen maila) (20:00)
Eguesibar (3. RFEF maila) - Andorra (2. maila) (19:30)