Futbola
Erregina Kopa
Erregina Kopako 3. kanporaketako ordutegiak
EITB
Osasunak azaroaren 4an jokatuko du Levante Badalonaren aurka, 19:00etan, eta Alavesek, azaroaren 5ean, Levanteren aurka, ordu berean.
-
3. kanporaketa azaroaren 4tik 6ra lehiatuko da. Argazkia: RFEF.
Ostiral honetan eman dituzte jakitera Erregina Kopako hirugarren kanporaketako ordutegiak. Osasunak azaroaren 4an jokatuko du Levante Badalonaren aurka, 19:00etan, eta Alavesek, berriz, azaroaren 5ean jokatuko du, Levanteren aurka, ordu berean.
Zortzi norgehiagokak azaroaren 4a eta 6a bitartean jokatuko dira. Partida bakarrera jokatuko dira, kategoria txikiagoko taldearen zelaian. Gainera, ez da maila bereko taldeen arteko partidarik izango.
Honela geratu da hirugarren kanporaketako koadroa:
Asteartea, azaroak 4:
(19:00) Osasuna-Badalona
(19:00) Oviedo-Sevilla
Asteazkena, azaroak 5:
(19:00) Alaves-Levante
(19:00) Sport Extremadura-Alhama
(19:00) Guiniguada Apolinario-Deportivo
(19:00) Europa-DUX Logroño
Osteguna, azaroak 6:
(19:00) Sporting Huelva-Madril
(21:00) Valentzia-Espanyol