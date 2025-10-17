Itxi

Futbola

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 9. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

    EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 9. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Oviedo-Espanyol (0-2)

Sevilla-Mallorca

Bartzelona-Girona

Vila-real - Betis

Atletico-Osasuna

Elx-Athletic

Celta-Reala

Levante-Rayo Vallecano

Getafe-Real Madril

Alaves-Valentzia

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#