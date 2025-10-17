Futbola
EA Sports Ligako golak
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 9. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
EA Sports Ligako 9. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
EA Sports Liga. Irudia: EITB Media
2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 9. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Oviedo-Espanyol (0-2)
Sevilla-Mallorca
Bartzelona-Girona
Vila-real - Betis
Atletico-Osasuna
Elx-Athletic
Celta-Reala
Levante-Rayo Vallecano
Getafe-Real Madril
Alaves-Valentzia