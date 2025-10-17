Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko golak eta laburpenak
Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 10. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Andorra-Granada
Ceuta-Mirandes
Zaragoza-Cultural Leonesa
Real Sociedad B-Huesca
Leganes-Malaga
Castello-Albacete
Valladolid-Sporting
Kordoba-Almeria
Racing Santander-Deportivo
Las Palmas-Eibar
Cadiz-Burgos