2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 10. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 10. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Andorra-Granada

Ceuta-Mirandes

Zaragoza-Cultural Leonesa

Real Sociedad B-Huesca

Leganes-Malaga

Castello-Albacete

Valladolid-Sporting

Kordoba-Almeria

Racing Santander-Deportivo

Las Palmas-Eibar

Cadiz-Burgos

