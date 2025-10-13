Itxi

Futbola

Take Kubo

Take Kubo 2025ko asiako jokalari onenaren sarirako izendatua izan da

Jokalari japoniarra AFC-k (Asiako futbol konfederazioa) 2025an Asiako jokalari onenari emanen duen sarirako izendatua izan da.

Take Kubo 2025ko Asiako jokalari onenaren sarirako izendatua izan da. Errealaren jokalariarekin batera, Mehdi Taremi iraniarra eta Kang In-lee hego-korear jokalaiak izan dira izendatuak.

Errealak berri eman duenez "AFC Awards" ekitaldia ostegun honetan ospatuko da, Riyadh hirian (Saudi Arabia).

