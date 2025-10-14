Futbola
Alta
Sergio Cubero Eibarreko jokalariak alta jaso du garun-kraneal traumatismoaren ostean
EITB
Eibarreko jokalariaren egoera hobetzen ari da, aurreko igandean Castello taldearen aurkako partiduan jasan zuen garun-kraneal traumatismoaren ostean, talde gipuzkuarrak jakinarazi duenez.
Sergio Cubero, Irudia: SD Eibar Web Ofiziala
Sergio Cubero Eibarreko hegaleko atzelari mungiarrak garun-kraneal traumatismo bat jasan zuen igandean, Castelloren aurkako partidako jokaldi batean, beste taldeko jokalari batekin buruz talka egiterakoan. Berehala, Mendaro ospitalera eraman zuten, osasun egoera aztertzeko.
Behaketan egon eta lehenengo prueba medikoak jasan ondoren, alta eman zioten eta bere etxera itzuli ahal izan zen deskantsatzera.
Euskal taldeak jakinarazi duenez, jokalariaren egoera hobetzen ari da, eta taldeko medikuek behaketa eta tratamendua jarraituko dute.