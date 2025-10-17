Futbola
Nanclares eta Astralaga atezainak Nazioen Ligako finalerdietarako deitu dituzte
Suediaren aurkako joanekoa urriaren 24an jokatuko dute, Malagan, eta itzulikoa, berriz, hilaren 28an, Suedian.
Nanclares eta Astralaga. Muntaia: EITB
Adriana Nanclares Athleticeko atezaina eta Eunate Astralaga Eibarren utzita ari den Athleticeko atezaina deitu ditu Sonia Bermudez Espainiako hautatzaileak Suediaren aurkako Nazioen Ligako finalerdietarako, urriaren 24an Malagan eta hilaren 28an Göteborgen (Suedia) aritzeko.
Hauek dira deitu dituzten 23 jokalariak:
Atezainak: Cata Coll, Adriana Nanclares eta Eunate Astralaga.
Atzelariak: Ona Batlle, Olga Carmona, Irene Paredes, Mapi León, María Méndez, Jana Fernández eta Lucía Corrales.
Erdilariak: Alexia Putellas, Laia Aleixandri, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Vicky López eta Clara Serrajordi.
Aurrelariak: Mariona Cladentey, Jenni Hermoso, Esther González, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Eva Navarro eta Cristina Martín-Prieto.