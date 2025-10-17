Futbola
Gatazka
Futbolariek protesta egingo dute asteburu honetan Ligak AEBra eraman nahi duen partidagatik
AGENTZIAK | EITB
Futbolariek 15 segundoko plantoa egingo dute partida bakoitzaren hasieran, Vila-real-Bartzelona partida Miamin jokatzearen aurka, AFEk ostiral honetan iragarri duenez.
-
Javier Tebas, LaLigako presidentea. Artxiboko argazkia: EITB
Espainiako Futbolarien Elkarteak (AFE) ostiral honetan iragarri duenez, Lehen Mailako 9. jardunaldiko partida bakoitzaren aurretik, jokalariek protesta sinbolikoa egingo dute, "Ligaren gardentasun, elkarrizketa eta koherentzia faltagatik", abenduaren 20an Miamin (Estatu Batuak) jokatzekotan den Vila-real-Bartzelona partidaren inguruan.
Ostiral honetako Oviedo-Espanyol partidatik hasita, jokalariak geldi geratuko dira hasierako 15 segundoetan, eta denbora horretan ez dute jokatuko. Sindikatuak gaineratu duenez, Bartzelonako eta Vila-realeko futbolariak protestatik kanpo uztea erabaki du, "ekintza hori klub baten aurkako balizko neurri gisa interpreta ez dadin".
Gainera, AFEk adierazi duenez, ez du onartzen "protagonista nagusien onespena" ez duen proiektua, eta negoziazio mahai bat sortzea eskatzen du, proiektuaren "informazio eta ezaugarri guztiak partekatzeko".
Era berean, futbolarien beharrei erantzutea eta haien lan eskubideen babesa eta egungo araudia betetzea bermatzea nahi duela gaineratu du.