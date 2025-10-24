Itxi

Futbola

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 10. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

EA Sports Ligako 10. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

    EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 10. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Reala-Sevilla

Girona-Oviedo

Espanyol-Elx

Athletic-Getafe

Valentzia - Vila-real

Mallorca-Levante

Real Madril-Bartzelona

Osasuna-Celta

Rayo Vallecano-Alaves

Betis-Atletico

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#