2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 11. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 11. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 11. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Huesca-Las Palmas

Cultural Leonesa-Ceuta

Albacete-Kordoba

Eibar-Leganes

Granada-Cadiz

Burgos-Reala B

Mirandes-Racing Santander

Malaga-Andorra

Sporting-Zaragoza

Almeria-Castello

Deportivo-Valladolid

