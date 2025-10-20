Futbola
Euskal Selekzioa-Palestina
Euskal Selekzioa-Palestina partidarako sarrerak ostegun honetan jarriko dira salgai
Euskal Futbol Federazioak afizioa kausa humanitario baten alde mobilizatzea helburu duen Euskal Selekzioa-Palestina partidarako sarreren salmenta martxan jarriko du ostegunean.
Euskal Selekzioa. Irudia: EFE
Euskal zaleek badute egutegiaren topaketarik sinbolikoenetako batean euren lekua ziurtatzeko data. Ostegun honetatik aurrera, 10:00etan, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidarako sarrerak erosi ahal izango dira.
Partida azaroaren 15ean jokatuko da, 20:00etan, San Mamesen, eta izaera solidario nabarmena izango du: sarreren salmentan bildutako dirua Gazan lan humanitarioa egiten duen GKE bati emango zaio. Prezioak 20,5 eta 31,5 euro artekoak izango dira, estadioaren barruko kokapenaren arabera, eta kudeaketa-gastuak barne hartuko dituzte.
Erosketa Euskadiko Futbol Federazioaren webgune ofizialean (www.euskadifutbol.eus) gaitutako banner baten bidez bakarrik egingo da.