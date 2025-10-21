Futbola
ERREGE KOPA
CD Getxok Gobela futbol-zelaian jokatu beharko du Alavesen aurkako Errege Kopako kanporaketa
CD Getxok iragarri duenez, Fadurako mugak direla eta, Alavesen aurkako Errege Kopako hurrengo kanporaketako partida Gobelako udal zelaian jokatuko da. Erabakia tokiko eta kirol agintariekin hainbat faktore ebaluatu ondoren hartu da.
Gobelako udal-zelaia. Irudia: Arenas Club de Getxo
CD Getxoko Zuzendaritza Batzordeak bazkideei eta zaleei jakinarazi dienez, Getxo Kirolakekin, Ertzaintzarekin eta Udaltzaingoarekin hainbat bilera egin ondoren, ezin izan da Fadura Errege Kopak edukierari eta emanaldi-baldintzei dagokienez eskatzen dituen gutxieneko eskakizunetara egokitu. Gobelako zelaia, edukiera askoz handiagoa eta baldintza tekniko hobeak dituena, izango da topaketaren eszenatokia.
Fadurak 400 ikuslerentzako lekua baino ez du, hortaz, segurtasun-araudia dela eta, ez ditu betetzen zaleei zein komunikabideei esperientzia ezin hobea eskaintzeko beharrezko baldintzak. Estadioak, gainera, telebista-emankizunetarako egokia ez den ingurunea du; izan ere, ezin dituzte haren hiru banda erabili, Ertzaintzaren aginduz.
Nahiz eta ez den erabaki erraza izan, CD Getxok azpimarratu du aldaketa honek publikoarentzat erosotasun eta segurtasun handiagoa bermatzea bilatzen duela, Errege Kopa bezalako lehiaketa garrantzitsu batean klubaren irudi hobea eskaintzeaz gain. Zuzendaritza Batzordearen esanetan, lekua desberdina izan arren, klubak berdina izaten jarraitzen du, bere historiaren ezaugarri izan diren balio eta pasio berberekin.