Itxi

Futbola

Lesio larria

Maite Oroz Tottenhameko erdilari nafarrak eskuin belauneko barruko lotailu gurutzatua hautsi du

EITB Media

27 urteko erdilari nafarrak joan den igandean Birmingham Cityren aurka jokatutako partidan min hartu zuen.

  • Maite Oroz Real Madrileko jokalaria zen garaian. Artxiboko argazkia: EFE

Tottenhamek gaur baieztatu duenez, Maite Orozek eskuin belauneko barruko lotailu gurutzatua hautsi du.

Londreseko taldeak zehaztu duenez, 27 urteko erdilari nafarrak joan den igandean Birmingham Cityren aurka jokatutako partidan min hartu zuen.

Ebakuntza datozen egunetan egingo diote.

