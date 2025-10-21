Futbola
Lesio larria
Maite Oroz Tottenhameko erdilari nafarrak eskuin belauneko barruko lotailu gurutzatua hautsi du
EITB Media
Maite Oroz Real Madrileko jokalaria zen garaian. Artxiboko argazkia: EFE
Tottenhamek gaur baieztatu duenez, Maite Orozek eskuin belauneko barruko lotailu gurutzatua hautsi du.
Londreseko taldeak zehaztu duenez, 27 urteko erdilari nafarrak joan den igandean Birmingham Cityren aurka jokatutako partidan min hartu zuen.
Ebakuntza datozen egunetan egingo diote.