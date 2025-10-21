Futbola
Jagoba Arrasatek Euskal Selekzioaren entrenatzaile izaten jarraituko du Palestinaren aurkako partidan
Euskal Selekzioak dagoeneko zehaztuta dauka Palestinaren aurkako hurrengo konpromisoari aurre egingo dion talde teknikoa. Kirol zuzendaritzak, Mikel De Gregorio buru duela, jarraipen eta bikaintasun profesionalaren aldeko apustua egin du, euskal futboleko aurpegi ezagunekin proiektua indartuz.
-
Euskal Selekzioaren talde teknikoa. Irudia: Euskadiko Futbol Federakundea
Jagoba Arrasatek entrenatzaile lana errepikatuko du, Mikel Labaka eta Imanol Etxeberria bezalako izenak nabarmentzen diren lehen mailako talde tekniko baten babesarekin. Horiekin batera, Jon Zubillaga, Isusko Ortuzar, Asier Urkia, Iban Urkiza eta Xabi Valencia. Gehienak jada staffaren parte ziren, baina berrikuntza nagusia Labaka eta Zubillagaren gehikuntzetan dago.
Labakak, Euskal Selekzioko jokalari ohiak eta Realeko aulkietan aritutakoak, lidergoa eta jokalarien ezagutza eskaintzen ditu. Bestalde, Zubillaga analista gisa iritsi da Alavesetik, eta elitezko ikuspegi taktikoa eman dio taldeari.
Kirol zuzendaritzatik taldearen giza konpromisoa azpimarratu dute proiektuaren gakoetako bat bezala. "Inplikazioa ezinbesteko balioa da zerbait sendoa eraikitzeko, gure identitatearekiko errespetuzkoa eta kirol arloan anbizio handikoa", adierazi du De Gregoriok.
Partida ikusteko sarrerak ostegun honetan, 10:00etan, jarriko dituzte salgai, baina dagoeneko eska daitezke taldeentzako sarrerak webgune ofizialean.