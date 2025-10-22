Futbola
Lehen Maila
LaLigak bertan behera utzi du Miamin jokatzekoa zen Vila-real-Bartzelona norgehiagoka
Agentziak | EITB Media
Espainiako Futbolarien Elkartea (AFE) pozik agertu da neurketa bertan behera geratu delako, "futbolariek hitz egiten dakiten tokian duten indarra erakutsi dutelako: futbol-zelaian".
Santiago Mouriño, Vila-real taldeko hegaleko jokalaria. Argazkia: Europa Press
LaLigak gaur iragarri duenez, Miamin (AEB) jokatu beharrekoa zen Vila-realen eta Bartzelonaren arteko Lehen Mailako hamazazpigarren jardunaldiko norgehiagoka bertan behera uztea erabaki du, "azken asteetan Espainian sortutako ziurgabetasunagatik".
LaLigak ohar baten bidez jakinarazi duenez, "Miamiko LaLIGAren Partida Ofizialaren bultzatzailearekin hitz egin ostean, ekitaldiaren antolaketa bertan behera uzteko erabakia hartu du, azken asteetan Espainian sortutako ziurgabetasuna dela eta".
LaLigak gaineratu duenez, "biziki deitoratzen du Espainiako futbola nazioartekotzeko aukera historiko eta paregabea ematen zuen proiektu honek aurrera ezin egitea".
Espainiako Futbolarien Elkartea (AFE), aldiz, pozik agertu da partida bertan behera geratu delako, "futbolariek hitz egiten dakiten tokian duten indarra erakutsi dutelako: futbol-zelaian".
Bestalde, Vila-real haserre azaldu da LaLigak neurketa nola kudeatu duen ikusita eta Alacanteko taldea Txapeldunen Ligako partida jokatzen ari zela proiektua bertan behera utziko zuela iragarri dutelako.
Bartzelonak ohar bat igorri du gaur, eta bertan adierazi duenez, "LaLigako 17. jardunaldiari dagokion Vila-realen aurkako neurketa bertan behera uzteko erabakia errespetatzen eta onartzen du". Nabarmendu duenez, errespetatu eta onartu egiten du, "bere garaian hartutako jokatzeko erabakia onartu eta errespetatu zuen bezala".
Aldi berean, Katalunbiako taldeak adierazi duenez, "lehiaketaren irudia merkatu estrategiko batera zabaltzeko galdutako aukera deitoratu du, horrek hazteko eta baliabideak sortzeko gaitasuna izango baitzuen mundu guztiaren mesedetan".
Bigarren aldia da LaLigak Ameriketako Estatu Batuetara partida bat eramateko saiakera geldiarazten duela, orain batez ere Espainiako Futbolarien Elkartearen (AFE) ezezkoagatik, eta 2018an patronalak Relevent norgehiagoka sustatu zuen enpresarekin akordioa lortu ondoren, Federazioaren oposizioagatik.
LaLiga eta RFEF epaiketara joan ziren duela bost urte, bigarrenak uko egin ziolako 2018-2019 denboraldiko Girona-Bartzelona partida AEBn ere egitea baimentzeari. Auzi hori patronalak galdu zuen, lehenik Madrilgo merkataritza-arloko epaitegi batean, ondoren Lurralde Auzitegian eta gero Auzitegi Gorenean.