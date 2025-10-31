Futbola
EA Sports Ligako golak
2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 11. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
EA Sports Ligako 11. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
-
EA Sports Liga. Irudia: EITB Media
2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 11. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Getafe-Girona (2-1)
Vila-real - Rayo Vallecano (4-0)
Atletico Madril-Sevilla (3-0)
Real Madril-Valentzia (4-0)
Levante-Celta (1-2)
Bartzelona-Elx
Betis-Mallorca
Oviedo-Osasuna