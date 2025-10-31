Itxi

Futbola

Hypermotion Liga

2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak

Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media

2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 12. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Racing Santander-Reala B

Cultural Leonesa-Mirandes

Leganes-Burgos

Albacete-Huesca

Almeria-Eibar

Andorra-Cadiz

Kordoba-Ceuta

Sporting-Las Palmas

Castello-Malaga

Zaragoza-Deportivo

Valladolid-Granada

