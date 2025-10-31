Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak
EITB MEDIA
Hypermotion Ligako 12. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 12. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Racing Santander-Reala B
Cultural Leonesa-Mirandes
Leganes-Burgos
Albacete-Huesca
Almeria-Eibar
Andorra-Cadiz
Kordoba-Ceuta
Sporting-Las Palmas
Castello-Malaga
Zaragoza-Deportivo
Valladolid-Granada