Futbola
Egues Errege Kopa
Eguesek lehen aldiz jokatu ahalko du Errege Kopako partida bat bere zelaian
EITB
Eguesek lehen aldiz jokatu ahalko du, hurrengo ostegunean, Andorraren aurka, Errege Kopako partida bat bere zelaian, Sarrigurenen, uda honetan egindako obren ostean.
-
Egues
Udalak egindako berrikuntzak, horien artean belarraren berritzeak, ureztatze eta argiztatze sistemaren hobekuntza, markagailu berriak jartzea, sarreren moldaketa eta aulkiak harmaila nagusiaren bandara mugitzeak, RFEFek behin-betiko onarpena ematea ahalbidetu dute.
Horrela, Nafarroako taldeak emandako ohar batean zehaztu duenez, Eguesek Errege kopako partidu bat bere zelaian bizitu ahalko duela nabarmendu du: "Talde eta udalerriarentzat, gertakaria oso garrantzitsua da".
Orain arte, Eguesek Errege Kopako partidak beste taldeen zelaietan jokatu behar zituen, UD Mutilveraren zelaian adibidez; azkeneko talde horrekurriaren 29an Zaragozaren aurka jokatuko du txapelketa honetan.