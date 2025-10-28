Futbola
1. RFEF
Joseba Etxeberriak Murtziako entrenatzailea izateari utzi dio
EITB
Etxeberriak ez du jarraituko Murtziaren entrenatzailea izaten; talde hori, orain, 1. RFEFko 2. multzoaren 19. postuan dago.
-
Joseba Etxeberria, IRUDIA: @SDEibar
Joseba Etxeberriak Murtziako entrenatzailea izateari utzi dio astearte honetan, Felipe Moreno buru den taldeak jakinarazi duen bezala. Entrenatzaile gipuzkoarrak Murtziaren aulkia utzi du, bere taldea 1. RFEFko 2. multzoaren 19. postuan egonda; horrela, taldea 2. RFEFerako jaitsiera postuetan dago, 2. mailarako igoeraren helburutik oso urrun.
48 urteko Etxeberria uztailaren 3an ailegatu zen Murtzia taldera, Fran Fernandezek utzitako hutsunea betez. Etxeberria taldearen hasiera txarraren biktima izan da, 7 puntu lortuz lehenengo 9 jardunaldietan.