Futbola
Errege Kopa
Bost euskal taldek jokatuko dute asteazkenean Errege Kopako lehen kanporaketa
EITB
Euskal taldeek Errege Kopako ibilbidea hasiko dute aste honetan; guztira, bederatzi talde dira, zortzi kanporaketa ezberdin jolastuko dutenak. bederatzi talde horietatik bostek asteazkenean jokatuko dute.
-
Ante Budimir Osasuna; IRUDIA: EFE
Bost euskal taldek jokatuko dute asteazken honetan, urriak 29, 2025-2026 denboraldiaren Errege Koparen lehen kanporaketa. Realak asteartean bere kanporaketa jokatu ostean, Negreiraren aurka, asteazkenean, Osasuna, Mutilvera, Eibar, Arenas Club eta Portugaleteren aukera izanen da. Hauek dira partiduak hasiko diren orduak:
Astezkena, urriak 29
(19:00) CD Sant Jordi (Erregional maila) - Osasuna (1. maila)
(19:00) Mutilvera (RFEFeko 2. maila) - Real Zaragoza (2. maila)
(20:00) Naxara (RFEFeko 2. maila) - Eibar (2. maila)
(20:00) Numancia (RFEFeko 2. maila) - Arenas Club (RFEFeko 1. maila)
(20:00) Portugalete (RFEFeko 3. maila) - Real Valladolid (2. maila)
Ostegunean berriz 3 euskal taldek jokatuko dute. Alde batetik, Getxo eta Alavesek derbi bat jokatuko dute, bestetik Eguesibar Andorraren aurka jokatuko du. Hau da ordutegia.
Osteguna, urriak 30
(20:00) Getxo (Erregional maila) - Alaves (1. maila)
(19:30) Eguesibar (RFEFeko 3. maila) - Andorra (2. maila)