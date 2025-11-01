Futbola
EA Sports Liga
Realak mendean hartu du Athletic derbi frenetikoan (3-2)
I. G. | EITB
Braisek eta Guedesek bi aldiz aurreratu dute talde txuri-urdina, baina Guruzetak eta Navarrok markagailua berdindu dute. Gorrotxategik sartu du garaipenaren gola.
Vivian eta Brais partidako jokaldi batean. Argazkia: EFE
Realak 3-2 irabazi du larunbat honetan, EA Sports Ligako 11. jardunaldian, Anoetan Athleticen aurka jokatu duen euskal derbia.
Partidaren lehen ordu laurdena oso bizia izan da, bi taldeek goian presionatu dute eta aurkaria gainean estutu dute, baina Remiro eta Simon proban jarri gabe. Solerrek egin du lehen jaurtiketa, bolea batekin, eta atezain zuri-gorriak esku hartu behar izan du. Handik gutxira, Oyarzabalek txuri-urdinen aukera onenetako bat izan du, baina dena alde zuela, horren ezkerkada kanpora joan da.
Zuri-gorriek baloiarekin nagusitasun handiagoa izan dute, baina azken metroetan ideiak falta izan zaizkie. Guruzetak kanpora joan den burukada batekin probatu du.
Lehen zatiko azken minutuetan, Realak kontraeraso bat erabili du markagailua irekitzeko: Barrenetxearen erdiraketa, Oyarzabalek ikutu egin du eta Braisek bigarren aukeran sartu du, Unaik lehen jaurtiketa gelditu ondoren (1-0).
Athleticen erreakzioak ez du itxaron. Gorosabelek hegaletik barnealdi ona egin du, Guruzetari utzi dio eta honek berdinketa jarri du markagailuan (1-1).
Bigarren zatia hasi eta berehala, Guedesek Athleticen huts bat aprobetxatu du Reala berriro aurretik jartzeko (2-1).
Kubok eta Zakharyanek hirugarren gola sartu dute jokaldi konbinatu baten ondoren, baina baliorik gabe utzi dute, japoniarra jokoz kanpo zegoelako.
Laportek berdinketa lortu ahal izan du, baina ez du asmatu Navarroren erdiraketa buruarekin errematatzen.
Hamar minuturen faltan, Vivianek baloia orraztu du atera, Remirok gelditu egin du, baina Navarrok aldaratzea harrapatu eta gola egin du (2-2).
Luzapenean, Gorrotxategik garaipenaren gola sartu du, baloia lehertuz (3-2).