Itxi

Futbola

EA Sports Ligako golak

2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 12. jardunaldiko golak eta laburpenak

EITB MEDIA

EA Sports Ligako 12. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.

  • EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

    EA Sports Liga. Irudia: EITB Media

2025-26 denboraldiko EA Sports Liga txapelketako 12. jardunaldiko partida guztien laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.

Elx-Reala

Girona-Alaves

Sevilla-Osasuna

Atletico-Levante

Espanyol - Vila-real

Athletic-Oviedo

Rayo-Real Madril

Valentzia-Betis

Mallorca-Getafe

Celta-Bartzelona

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#