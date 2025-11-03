Itxi

Futbola

Ordutegiak

EA Sports Ligako 15. jardunaldiko Alaves-Reala partida abenduaren 6an 16:15ean jokatuko da

EITB

Mendizorrotzan jokatuko den euskal derbia Athletic-Atletico Madril partidaren egun berean izanen da. Osasunak abenduaren 8an jokatuko du, astelehenean, Levanteren aurka, Sadarren.

  • Alaves-Reala; IRUDIA: EFE

    Alaves-Reala; IRUDIA: EFE

Albisteak (2)

EA Sports Ligako 15. jardunaldiko Alaves-Reala partida abenduaren 6an, larunbatez, 16:15ean jokatuko da, Mendizorrotzan, Ligak astelehen honetan jakinarazi duen arabera.

Horrela, Alaves eta Realaren aurkako partida Athletic-Atletico Madril partidaren egun berdinerako aurreikusita dago; azkeneko hau, San Mamesen 21:00etan hasiko da. Osasunak, berriz, abenduaren 8an jokatuko du, astelehenez, Levanteren aurka, Sadarren. Partida 21:00etan hasiko da.

    • © EITB - 2025 - Pribatutasun Ataria - Lege Oharra - Cookien erabilera - Cookien konfigurazioa - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa

    #-ent_adh_conf_online-#