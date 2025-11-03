Futbola
EA Sports Ligako 15. jardunaldiko Alaves-Reala partida abenduaren 6an 16:15ean jokatuko da
Mendizorrotzan jokatuko den euskal derbia Athletic-Atletico Madril partidaren egun berean izanen da. Osasunak abenduaren 8an jokatuko du, astelehenean, Levanteren aurka, Sadarren.
Alaves-Reala; IRUDIA: EFE
EA Sports Ligako 15. jardunaldiko Alaves-Reala partida abenduaren 6an, larunbatez, 16:15ean jokatuko da, Mendizorrotzan, Ligak astelehen honetan jakinarazi duen arabera.
Horrela, Alaves eta Realaren aurkako partida Athletic-Atletico Madril partidaren egun berdinerako aurreikusita dago; azkeneko hau, San Mamesen 21:00etan hasiko da. Osasunak, berriz, abenduaren 8an jokatuko du, astelehenez, Levanteren aurka, Sadarren. Partida 21:00etan hasiko da.