Futbola
Bartzelonan ospitaleratuta
Fran Garagarza mutrikuarra, Espanyoleko kirol-zuzendaria, egonkor dago bihotzekoa izan ondoren
EITB Media
Garagarza esna dago, egonkor eta arriskutik kanpo. Kirol zuzendari perikitoaren gertukoek zuhurtzia eta errespetua eskatu dute.
Fran Garagarza Eibarren, talde armaginaren kirol-zuzendaria zenean. Irudia: EITB
Fran Garagarza Espanyoleko kirol-zuzendariak bihotzekoa izan du, baina egonkor dago Bartzelonako ospitale batean, bere inguruko iturriek EFE albiste agentziari baieztatu diotenez.
Oraingoz, pribatutasun arrazoiak tarteko, ez da inolako sendatzeko eperik jakinarazi. Nolanahi ere, Espanyoleko kirol-zuzendaria bihotzekoa izan ostean arriskutik kanpo dagoela azpimarratu dute bere senideek.