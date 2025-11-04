Itxi

Futbola

Bartzelonan ospitaleratuta

Fran Garagarza mutrikuarra, Espanyoleko kirol-zuzendaria, egonkor dago bihotzekoa izan ondoren

EITB Media

Garagarza esna dago, egonkor eta arriskutik kanpo. Kirol zuzendari perikitoaren gertukoek zuhurtzia eta errespetua eskatu dute.

  • Fran Garagarza Eibarren, talde armaginaren kirol-zuzendaria zenean. Irudia: EITB

Fran Garagarza Espanyoleko kirol-zuzendariak bihotzekoa izan du, baina egonkor dago Bartzelonako ospitale batean, bere inguruko iturriek EFE albiste agentziari baieztatu diotenez.

Garagarza esna dago, egonkor eta arriskutik kanpo. Kirol-zuzendari perikitoaren ingurukoek zuhurtzia eta errespetua eskatu dute.

Oraingoz, pribatutasun arrazoiak tarteko, ez da inolako sendatzeko eperik jakinarazi. Nolanahi ere, Espanyoleko kirol-zuzendaria bihotzekoa izan ostean arriskutik kanpo dagoela azpimarratu dute bere senideek.

