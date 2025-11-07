Futbola
2026ko Munduko Txapelket
De la Fuentek Simon, Vivian, Laporte, Remiro eta Oyarzabal deitu ditu Espainiaren hurrengo partidetarako
EITB
Martin Zubimendi eta Mikel Merino ere sartu ditu deialdian. Espainiako selekzioak Georgiaren aurka jokatuko du azaroaren 15ean, larunbatean, Tiflisen, eta, hiru egun geroago, hilaren 18an, asteartean, Turkia hartuko du Sevillako Cartujan.
Zubimendi ere zerrendan sartu du Espainiako hautatzaileak. Irudia: EITB.
Luis de la Fuente Espainiako hautatzaileak Athleticeko Unai Simon, Dani Vivian eta Aymeric Laporte eta Realeko Alex Remiro eta Mikel Oyarzabal deitu ditu selekzioak hurrengo egunetan dituen partidetarako.
Horiez gain, Martin Zubimendi eta Mikel Merino Realeko jokalari ohiak eta egun Arsenal taldean ari direnak ere sartu ditu deialdian.
Lamine Yamal, Dean Huijsen, Fabian Ruiz eta Fermin Lopezen itzulera eta Pablo Fornalsi egindako deia dira Luis de la Fuente hautatzailearen deialdiko berritasunak, 2026ko Munduko Txapelketarako sailkapen faseko azken bi partidetan Georgia eta Turkiaren aurka jokatzeko.
Espainiako selekzioak Georgiaren aurka jokatuko du azaroaren 15ean, larunbatean, Tiflisen, eta, hiru egun geroago, hilaren 18an, asteartean, Turkia hartuko du Cartujan.
2026ko Munduko Txapelketarako sailkapen faseko hirugarren eta laugarren jardunaldietarako Espainiako zerrenda honako hauek osatzen dute:
ATEZAINAK
Unai Simon (Athletic Club)
David Raya (Arsenal/ING)
Alex Remiro (Reala)
ATZELARIAK
Marcos Llorente (Atletico Madril)
Pedro Porro (Tottenham/ING)
Pau Cubarsi (Bartzelona)
Dani Vivian (Athletic Club)
Aymeric Laporte (Athletic Club)
Dean Huijsen (Real Madril)
Marc Cucurella (Chelsea/ING)
Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)
ERDILARIAK
Martin Zubimendi (Arsenal/ING)
Aleix Garcia (Bayer Leverkusen/ALE)
Fabian Ruiz (PSG/FRA)
Mikel Merino (Arsenal/ING)
Alex Baena (Atletico Madril)
Pablo Fornals (Betis)
Fermin Lopez (Bartzelona)
AURRELARIAK
Lamine Yamal (Bartzelona)
Dani Olmo (Bartzelona)
Yeremy Pino (Crystal Palace/ING)
Ferran Torres (Bartzelona)
Mikel Oyarzabal (Reala)
Samu Aghehowa (Oporto/POR)
Borja Iglesias (Celta)