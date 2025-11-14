Futbola
Hypermotion Liga
2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 14. jardunaldiko golak eta laburpenak
Hypermotion Ligako 14. jardunaldiko partida guztien laburpenak eta golak, hemen.
Hypermotion Liga. Irudia: EITB Media
2025-2026 denboraldiko Hypermotion Liga txapelketako 14. jardunaldiko partiden laburpenak, jokaldirik onenak eta golak.
Valladolid-Las Palmas
Albacete-Andorra
Castello-Reala B
Racing-Granada
Ceuta-Leganes
Sporting-Eibar
Almeria-Cadiz
Kordoba-Deportivo
Mirandes-Burgos
Zaragoza-Huesca