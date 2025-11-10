Futbola
Zozketa
Errege Kopako bigarren kanporaketa eta Erregina Kopako final-zortzirenak asteartean zozkatuko dira
EITB
Errege Kopan Alavesek, Realak, Osasunak, Eibarrek eta Portugaletek ezagutuko dute euren hurrengo aurkaria; Erregina Kopan berriz, Reala, Eibar, Athletic eta Alaves sartuko dira zozketan.
-
Errege Kopa
Errege Kopako bigarren kanporaketa eta Erregina Kopako final-zortzirenak asteartean zozkatuko dira, azaroaren 11n, Madrilen. Zehazki, Errege Koparen zozketa 13:00etan izanen da eta Erregina Koparena, berriz, 16:00tan. Euskal taldeei dagokienez, Errege Kopan, Alavesek, Realak, Osasunak, Eibarrek eta Portugaletek ezagutuko dute euren hurrengo aurkaria; Erregina Kopan, aldiz, Reala, Eibar, Athletic eta Alaves sartuko dira zozketan.
Horrela, 2025-2026 denboraldiko Errege Koparen bigarren kanporaketa abenduaren 2an, 3an eta 4an jokatuko da, partida bakarrera. Zozketan egonen diren bost euskal taldeek final-hamaseirenetan Athleticekin elkartzea lortu nahi dute kanporaketa honetan. Talde bizkaitarra jada sailkatuta dago kanporaketa horretara, Espainako Superkopa jokatuko duten lau taldeetatik bat izateagatik.
Erregina Kopako final-zortzirenak abenduaren 20an eta 21ean jokatuko dira partida bakarrera; sailkatuta daude Moeve F Ligako hiru euskal taldeak, hau da, Reala, Eibar eta Athletic, eta horiei Alaves gehitu zaie, kanporaketa honetarako sailkatzea bikain lortu zuena.