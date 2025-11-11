Futbola
Larunbat honetan
Euskal Selekzioak etxean inoiz bildu dituen ikusle gehien espero dira Palestinaren aurkako neurketan
AGENTZIAK | EITB MEDIA
Hiru astean 50.000 sarrera saldu dituzte. Norgehiagoka ETB1en, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian jarraitzeko aukera emango du EITB Mediak.
Euskal Selekzioa-Palestina
Larunbat honetan Euskal Selekzioak eta Palestinak San Mamesen jokatuko duten partidak inoiz baino ikusle gehiago izango ditu, etxean orain arte izandako neurketetako datuei erreparatuta; izan ere, 50.000 sarrera saldu dituzte hiru astean.
Bakearen eta elkartasunaren aldeko norgehiagoka ETB1en, eitb.eus-en, Euskadi Irratian, Radio Euskadin eta Radio Vitorian izango da ikusgai eta entzungai.
Euskal Selekzioak 2024ko martxoan izan zuen azken hitzordua, Uruguairen aurka: bana berdindu zuten.
Jagoba Arrasate hautatzaileak 22 jokalari deitu ditu larunbaterako:
Atezainak
- Aitor Fernandez (Osasuna)
- Unai Marrero (Reala)
Atzelariak
- Andoni Gorosabel (Athletic)
- Alvaro Nuñez (Elx)
- Aritz Elustondo (Reala)
- Unai Garcia (Panetolikos)
- Iñigo Lekue (Athletic)
- Igor Zubeldia (Reala)
- Unai Elgezabal (Levante)
- Aihen Muñoz (Reala)
Erdilariak
- Jon Gorrotxategi (Reala)
- Oier Zarraga (Udinese)
- Ander Guevara (Alaves)
- Hugo Rincon (Girona)
- Jon Guridi (Alaves)
- Mikel Jauregizar (Athletic)
- Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic)
- Kike Barja (Osasuna)
Aurrelariak
- Nico Serrano (Athletic)
- Ivan Martin (Girona)
- Gorka Guruzeta (Athletic)
- Borja Sainz (Porto)