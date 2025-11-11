Futbola
Zozketa
Portugalete-Alaves, Reus-Reala, Ebro-Osasuna eta Pontevedra-Eibar, Errege Kopako bigarren kanporaketan
EITB
Neurketak abenduaren 2an, 3an eta 4an jokatuko dituzte, eta kanporaketak partida bakarrean erabakiko dira.
Partidak abenduaren 2an, 3an eta 4an jokatuko dituzte. Argazkia: Europa Press.
2025-2026ko denboraldiko Errege Kopako bigarren kanporaketan, euskal taldeei dagokienez, partida hauek izango dira: Portugalete-Alaves, Reus-Reala, Ebro-Osasuna eta Pontevedra-Eibar. Hala zehaztu du Madrilen asteartean egin duten zozketak; neurketak abenduaren 2an, 3an eta 4an jokatuko dituzte, eta kanporaketak partida bakarrean erabakiko dira.
Hala, 3. RFEF mailako Portugaletek Alavesen aurka jokatuko du, Floridan, Kopako beste derbi batean; Reala 2. RFEFeko Reusen zelaian arituko da; Osasunak 2. RFEFen dabilen Ebroren etxean izango du partida; eta Eibarrek 1. RFEFeko Pontevedra izango du aurkari, etxetik kanpo.
Honako hauek dira partida guztiak:
Portugalete (3. RFEF) - Alaves (1. maila)
CD Extremadura (2. RFEF) - Sevilla (1. maila)
CD Ebro (2. RFEF) - Osasuna (1. maila)
Torrent (2. RFEF) - Betis (1. maila)
Navalcarnero (2. RFEF) - Getafe (1. maila)
Numantzia (2. RFEF) - Mallorca (1. maila)
Sant Andreu (2. RFEF) - Celta (1. maila)
Reus (2. RFEF) - Reala (1. maila)
Quintanar del Rey (2. RFEF) - Elx (1. maila)
Atletico Antoniano (2. RFEF) - Vila-real (1. maila)
Real Avila (2. RFEF) - Rayo Vallecano (1. maila)
Atletico Baleares (2. RFEF) - Espanyol (1. maila)
Ourense (1. RFEF) - Girona (1. maila)
Racing Club Ferrol (1. RFEF) - Huesca (2. maila)
Talavera (1. RFEF) - Malaga (2. maila)
Guadalajara (1. RFEF) - Ceuta (2. maila)
Tenerife (1. RFEF) - Granada (2. maila)
Sabadell (1. RFEF) - Deportivo La Coruña (2. maila)
Cartagena (1. RFEF) - Valentzia (1. maila)
Pontevedra (1. RFEF) - Eibar (2. maila)
Ponferradina (1. RFEF) - Real Racing Club Santander (2. maila)
Real Murtzia (1. RFEF) - Cadiz (2. maila)
Eldense (1. RFEF) - Almeria (2. maila)
Mirandes (2.maila) - Sporting Gijón (2. maila)
CyD Leonesa (2. maila) - Andorra (2. maila)
Zaragoza (2. maila) - Burgos (2. maila)
Leganes (2. maila) - Albacete (2. maila)